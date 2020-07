Ilary Blasi fascia per capelli | Accessorio bellissimo ma quanto costa? (Di lunedì 6 luglio 2020) Ilary Blasi propone su Instagram una bellissima fascia a mo’ di turbante ma conoscete la marca e, soprattutto, sapete quanto costa? Gli accessori fanno la differenza. Lontani i tempi in cui era l’abito a dettare lo stile e l’eleganza di una donna: oggi, per quanto gonne, bluse e affini siano comunque inevitabilmente importanti, sono soprattutto … L'articolo Ilary Blasi fascia per capelli Accessorio bellissimo ma quanto costa? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

infoitcultura : Ilary Blasi mostra il suo look estivo: quell’accessorio colpisce tutti - infoitcultura : Francesco Totti, la tenera foto di famiglia con Ilary Blasi, Cristian e Chanel. I fan notano un dettaglio - luigi85ferrara : Para no verte mas ed è subito Ilary Blasi ed Alessia Mancini a passaparola #festivalbar - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi: una buona cena con i piatti della cucina marsicana - infoitcultura : Francesco Totti, la tenera foto di famiglia con Ilary Blasi, Cristian e Chanel. I fan notano un dettaglio: «Com'è p… -