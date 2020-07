Ilaria Capua, l’anniversario amaro sull’incubo giudiziario: «Accusata di traffico di virus, lasciai l’Italia per vergogna» (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglioPer Ilaria Capua il 5 luglio non è stato un anniversario qualunque. Quattro anni prima, la virologa poteva lasciarsi alle spalle l’inchiesta che la vedeva indagata per «procurata pandemia assieme ad altri 11 reati». Capua ha amaramente celebrato l’anniversario del proscioglimento con un post su Twitter con il quale ha ricordato quanto: «per vergogna e umiliazione ho lasciato l’Italia. Si erano sbagliati però. Non era vero». July 5, 2020 La virologa era stata la prima a isolare il virus H1N1, la cosiddetta influenza suina. Nel 2006 era stata la prima a rendere pubblica la sequenza genica dell’aviaria. La sua popolarità era salita alle stelle, fino a portarla nel 2013 anche in Parlamento, con Scelta Civica, il partito fondato dell’ex premier Mario Monti. Ma è ... Leggi su open.online

Corriere : Ilaria Capua e le accuse, 4 anni fa il proscioglimento: «Per vergogna sono andata via dall’Italia» - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Ho rischiato l’ergastolo. Per vergogna ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però” - Corriere : Ilaria Capua e le accuse, 4 anni fa il proscioglimento: «Per vergogna sono andata via ... - carlamartamari : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: 'Ho rischiato l’ergastolo. Per vergogna ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però” - stefanocarlo2 : si sarebbero dovuti vergognare i magistrati, m ai quali avrebbe dovuto chiedere cospicui risarcimenti danni ! Ilari… -