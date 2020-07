Il virus "scioglie" il gelato. È crollo dei consumi in Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) AGI - Nonostante l'arrivo del caldo non decolla il consumo di gelati in Italia che fa segnare un calo stimato pari al 20% soprattutto per il vuoto lasciato dai turisti stranieri in questa estate 2020 segnata dall'emergenza Covid. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'andamento della domanda di gelato artigianale che in periodi normali sviluppa un fatturato annuale di 4,2 miliardi di euro. A pesare È stato sicuramente il clima pazzo con il maltempo che ha colpito a macchia di leopardo ma soprattutto - sottolinea la Coldiretti - il bilancio turistico nazionale del mese di giugno che fa segnare più di 10 milioni di turisti italiani e stranieri in meno lungo la Penisola con un impatto devastante sull'indotto, dalla ristorazione all'ospitalità fino ai gelati. A luglio, secondo l'analisi Coldiretti/Ixe', sono 13,5 milioni gli italiani ... Leggi su agi

Il voto alla Madonna dell'Assunta sarà sciolto, ma non ci sarà la classica Faradda né tutti gli eventi che negli anni si sono aggiunti di contorno alla grande festa del 14 agosto. La notizia era già n ...

ROMA - Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe rivelarsi letale per tutta l’umanità. Da anni si parla di clima e del surriscaldamento terrestre, un tema che è diventato prioritario negli ultimi tempi g ...

