Il Tribunale accoglie il ricorso della Serie A contro Sky (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso presentato dalla Lega seria A contro Sky emettendo nei confronti di quest'ultima un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'ultima tranche da 131 mlioni di euro della stagione 2019/2020 che scadeva a maggio e non è stata ancora onorata. Il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo. Leggi su agi

