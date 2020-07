Il Segreto Anticipazioni 6 luglio 2020: Julian ricatta Pepa! (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Segreto, Anticipazioni dell’episodio di lunedì 6 luglio 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il Segreto, Tristan, preso atto del gesto compiuto da Angustias, ha deciso di seguire i consigli di sua madre, convincendosi che la donna è da far ricoverare. Deciso a portarla in clinica, ha trivati il certificato falsificato e andrà su tutte le furie. Donna Francisca, non volendo perdere la fiducia e l’affetto del ... Leggi su velvetgossip

Segreto Anticipazioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Segreto Anticipazioni