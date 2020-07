Il segretario del Mes assicura che l’Italia può fidarsi: «Unica condizione è usarlo per la sanità» (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglioLe nuove linee di credito del Mes «non hanno nulla a che vedere con i prestiti del passato: non portano a condizionalità ex post, austerity, troika, o ristrutturazione del debito». Ne è sicuro il segretario generale del Mes Nicola Giammarioli che su La Repubblica dice che «siamo in un altro campo da gioco rispetto al passato: l’Unica condizione da soddisfare è che i soldi siano usati per la sanità». Utilizzando il Fondo Salva Stati «l’Italia non pagherebbe alcun costo aggiuntivo – assicura Giammarioli – ma si troverebbe a rimborsare una cifra inferiore a quella ricevuta». E in questo modo, rispetto all’emissione di un uguale ammontare di Btp, «oggi l’Italia risparmierebbe 500 milioni all’anno, ovvero 5 miliardi nei 10 anni». ... Leggi su open.online

Piu_Europa : Mes subito, no a #tagliodeiparlamentari, a regionali sostegno ai candidati avversari dei sovranisti di centrodestra… - LegaSalvini : #MORELLI: ERRORI SU TUTTO E DANNO LEZIONI. In Lombardia a dar lezione arriva Nicola Zingaretti, che non è solo gove… - CatalfoNunzia : Ringrazio Carmelo Barbagallo, segretario generale uscente della @UILofficial, con il quale ho sempre avuto un profi… - AforizmyFraszky : RT @borghi_claudio: Parla il segretario generale del MES. 'Il fatto che i prestiti del MES siano privilegiati per il MES non è un problema… - __SAMU_ITALIA__ : RT @borghi_claudio: Parla il segretario generale del MES. 'Il fatto che i prestiti del MES siano privilegiati per il MES non è un problema… -

Ultime Notizie dalla rete : segretario del Il segretario del Mes assicura che l’Italia può fidarsi: «Unica condizione è usarlo per la sanità» Open Migranti: sindaca Porto Empedocle (M5S), 'radical chic al governo, ministri vengano qui' (4)

(Agrigento) - Ida Carmina lamenta anche che "mediaticamente il nostro paese è stato massacrato". "Perché noi, grazie ai sacrifici dei miei concittadini, siamo un paese Covid free ma si è rischiato il ...

Governance Poll 2020: de Magistris 100esimo tra i sindaci italiani

Il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Bari (e presidente dell'Anci) Antonio Decaro sono gli amministratori locali più popolari in Italia. Entrambi, se si votasse in questo momento, otter ...

(Agrigento) - Ida Carmina lamenta anche che "mediaticamente il nostro paese è stato massacrato". "Perché noi, grazie ai sacrifici dei miei concittadini, siamo un paese Covid free ma si è rischiato il ...Il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Bari (e presidente dell'Anci) Antonio Decaro sono gli amministratori locali più popolari in Italia. Entrambi, se si votasse in questo momento, otter ...