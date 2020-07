Il retroscena: Pescara-Zeman, erano fantasie. Ora Sottil per la salvezza. E il Catanzaro… (Di lunedì 6 luglio 2020) Ieri avevano accostato Zeman al Pescara, fantasie. Ma Nicola Legrottaglie ormai è out dopo un rendimento insufficiente, in arrivo Andrea Sottil solo per questo finale di stagione. Sottil è favorito su Luciano Zauri, nelle prossime ore risolverà il contratto con il Catania. Ma il suo compito a Pescara, salvo sorprese, finirà con l’auspicabile salvezza. Poi valuterà altre proposte, per esempio piace molto al Catanzaro che si congederà da Auteri. Foto: Zimbio L'articolo Il retroscena: Pescara-Zeman, erano fantasie. Ora Sottil per la salvezza. E il Catanzaro… proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Pucciarelli prigioniero al Chievo… per un debito con l’Empoli. L’ormai ex attaccante azzurro ha lasciato il club scaligero per trasferirsi al Pescara e si prepara al rientro in campo. Lunedì potrebbe ...

Calciomercato, retroscena Pucciarelli | “Chiesta la cessione da un anno”

Curioso retroscena di calciomercato che riguarda l’attaccante del Pescara Pucciarelli. Quando era al Chievo aveva chiesto la cessione, poi… L’attaccante del Pescara, Manuel Pucciarelli, ha rilasciato ...

