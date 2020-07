Il regista Giuseppe Saccà conquista cinque Nastri d’Argento: «Il cinema italiano ha bisogno di nuove voci» (Di lunedì 6 luglio 2020) Non posso che essere felice di questi riconoscimenti. I talenti del cinema vanno individuati anche nel mestiere di produttore”. Così Giuseppe Saccà dopo i cinque Nastri d’Argento (più la menzione speciale per l’attrice Barbara Chichiarelli ) conquistati da Favolacce, il film realizzato dal produttore con Pepito Produzioni. La pellicola dei gemelli D’Innocenzo, già Orso d’Argento al Festival di Berlino 2020 come migliore sceneggiatura, si candida a essere il film rivelazione di questo 2020, anno davvero diverso dagli altri e che proprio oggi “ci vede rattristati per la scomparsa di un grande del nostro cinema, Ennio Moricone, al quale dobbiamo moltissimo per la notorietà e la credibilità del nostro cinema nel mondo” dice Giuseppe Saccà. “Il cinema italiano – spiega Saccà – ... Leggi su domanipress

