Il Piano Nazionale delle Riforme | ennesimo capitolo del Libro dei Sogni del governo

A più di quattro mesi dall'inizio della pandemia, siamo ancora agli slogan. Sempre più roboanti, più accattivanti, non fai in tempo ad abituarti al precedente che già ne arriva uno nuovo. E fu così che dopo il decreto aprile, poi ribattezzato decreto maggio, poi ridenominato decreto Rilancio, e poi il decreto liquidità, e poi il ventilato Piano di rinascita, e poi lo sbandieratissimo Piano Colao, adesso arriva l'ultima lenzuolata: il Piano Nazionale per le Riforme. I rappresentanti degli imprenditori veneti, che non vanno per il sottile, l'hanno già bollato come "l'ennesimo Piano minestrone". E in effetti, nella zuppa ci trovi di tutto. A scorrere le "tre linee strategiche", suddivise poi in "nove direttrici di intervento", nonché le "sette sezioni di Riforme", salta fuori uno zibaldone infinito: si parla di ferrovie, di acqua, di

