Il paradosso italiano: le privatizzazioni fanno flop ma si demonizza l’intervento dello Stato (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel contesto di una crisi economica senza precedenti alla quale si fatica ancora a trovare risposte efficace (in attesa che i millantati aiuti Ue prima o poi facciano capolino all’orizzonte, per ora totalmente sgombro) c’è una polemica stonata che sta occupando le pagine dei giornali. A lanciarla è stata Confindustria, all’attacco dell’idea di uno Stato azionista. “Ci si limiti agli aiuti” è il concetto espresso in queste ore. In un Paese dove, però, cinque delle prime dieci società italiane per valore di borsa sono delle partecipate proprio dallo Stato. In pratica parliamo delle le aziende con maggiori fatturati e un numero più alto di dipendenti impegnati. Addirittura, spiega il Fatto Quotidiano, se escludiamo banche e assicurazioni da questa particolare graduatoria, ecco che il numero di partecipate ... Leggi su ilparagone

LegaSalvini : Marco Campomenosi: siamo al paradosso, l’Unione Europea e il Governo italiano cacciano i turisti americani, mentre… - Nadia24363131 : RT @NonLeggi: Il possesso di #Cannabis in Italia non è reato. L'#autoproduzione e lo spaccio sì. Un #paradosso tutto Italiano. Lo stato inc… - Matteo16901561 : RT @NonLeggi: Il possesso di #Cannabis in Italia non è reato. L'#autoproduzione e lo spaccio sì. Un #paradosso tutto Italiano. Lo stato inc… - Ribelllion : RT @NonLeggi: Il possesso di #Cannabis in Italia non è reato. L'#autoproduzione e lo spaccio sì. Un #paradosso tutto Italiano. Lo stato inc… - mattegeo : RT @NonLeggi: Il possesso di #Cannabis in Italia non è reato. L'#autoproduzione e lo spaccio sì. Un #paradosso tutto Italiano. Lo stato inc… -

Ultime Notizie dalla rete : paradosso italiano Dove sono finiti i Verdi italiani? Rivista Studio Il paradosso di Emilio Rolla: eroe in America, sconosciuto a casa

C’è una lapide nel centro del cimitero di Boffalora ormai consumata dagli anni. Riposano Luigi Rolla e Adele Fassi, i genitori di Emilio Rolla. Un ragazzo boffalorese nato il 15 dicembre 1890 che nel ...

Il caso Genova, da modello a paradosso

Genova – Salvo imprevisti, fra meno di un mese verrà inaugurato il Ponte di Genova, un progetto diventato esempio virtuoso per le grandi opere in Italia, un ideale cui tendere per i tempi, le procedur ...

C’è una lapide nel centro del cimitero di Boffalora ormai consumata dagli anni. Riposano Luigi Rolla e Adele Fassi, i genitori di Emilio Rolla. Un ragazzo boffalorese nato il 15 dicembre 1890 che nel ...Genova – Salvo imprevisti, fra meno di un mese verrà inaugurato il Ponte di Genova, un progetto diventato esempio virtuoso per le grandi opere in Italia, un ideale cui tendere per i tempi, le procedur ...