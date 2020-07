Il nuovo messaggio alla nazione grillina di Beppe (Di lunedì 6 luglio 2020) Ilario Lombardo su La Stampa oggi parla di un nuovo messaggio alla nazione pentastellata che Beppe Grillo ha in preparazione per le elezioni regionali, che potrebbero rappresentare una disfatta per il governo giallorosso se a vincere sarà ancora, e largamente, il centrodestra, dopo il pericolo scampato in Emilia-Romagna: Al netto della sua imprevedibilità, quello che nel governo sanno è che Grillo – forse addirittura da Roma – manderà un messaggio che potrebbe dare una svolta alle estenuanti trattative sulle Regionali di settembre, per le quali Pd e M5S faticano a creare un progetto comune. Le conseguenze di una sconfitta potrebbero essere disastrose per il governo nazionale. Questa è la posta in gioco e il comico ce l’ha ben presente. Anche perché gliel’ha spiegata Giuseppe Conte, e in ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : nuovo messaggio Il nuovo messaggio alla nazione grillina di Beppe next La mia prossima moto...forse...

Tu NON puoi inviare nuovi argomenti in questo forum. Tu NON puoi rispondere agli argomenti in questo forum. Tu NON puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum. Tu NON puoi modificare i tuoi messag ...

Modena I ricoverati per Covid sono quasi triplicati nel giro di una settimana

Nuova positiva in una Cra MODENA Nel giro ... la settimana che va dal 26 giugno al 4 luglio e che va a rafforzare i messaggi di precauzione da parte dei professionisti della sanità: serve ...

Tu NON puoi inviare nuovi argomenti in questo forum. Tu NON puoi rispondere agli argomenti in questo forum. Tu NON puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum. Tu NON puoi modificare i tuoi messag ...Nuova positiva in una Cra MODENA Nel giro ... la settimana che va dal 26 giugno al 4 luglio e che va a rafforzare i messaggi di precauzione da parte dei professionisti della sanità: serve ...