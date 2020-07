Il mondo piange Ennio Morricone: l’ ultimo brano è per le vittime del Ponte Morandi (Di lunedì 6 luglio 2020) All’età di 91 anni si è spento il noto compositore Ennio Morricone, a causa delle conseguenze di una caduta. Il suo ultimo brano è dedicato alle vittime del Ponte Morandi Ci ha lasciato quest’oggi il celeberrimo compositore musicale italiano Ennio Morricone, che si è spento nella notte in una clinica romana. Morricone aveva 91 anni, e a causa di una caduta qualche giorno fa si era rotto il femore. Le conseguenze della rottura hanno poi portato al decesso. Il musicista vinse due premi Oscar. Il primo nel 2007 alla carriera, per “ i suoi magnifici e multiformi contributi nell’arte della musica per film”. In quell’occasione fu premiato da Clint Eastwood, mentre nel 2016 vinse l’Oscar per la “Migliore colonna sonora”, grazie al successo di The Hateful Eight, film diretto da Quentin Tarantino. Sono tantissime ... Leggi su bloglive

virginiaraggi : Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hann… - ManlioDS : Ognuno ha un ricordo legato alle tue incredibili melodie. Con Gabriel's Oboe hai scandito il mio giorno più bello a… - DarioNardella : Firenze piange #EnnioMorricone, grande testimone e protagonista della musica del Novecento, da compositore, con il…

Ultime Notizie dalla rete : mondo piange Il mondo piange la morte del maestro Ennio Morricone. VIDEO modenaindiretta.it Il mondo del Cinema piange Ennio Morricone

L'Italia piange Ennio Morricone. Mattarella: "Ha rafforzato nostro prestigio nel mondo"

“La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale”. Il presidente della Repubblica ha voluto ricordare così il maestro Ennio Morricone, scomparso ieri notte in una clinica roma ...

