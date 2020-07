Il Milan lancia l’iniziativa “Speaker per un giorno” (Di lunedì 6 luglio 2020) Bella iniziativa del Milan che ha voluto coinvolgere i propri sostenitori. Per martedì sera in occasione del big match contro la Juventus di Sarri, i tifosi rossoneri potranno diventare “Speaker per un giorno!”, grazie all’omonimo evento: mandando un audio con la lettura della loro formazione preferita, i fan potranno avere l’opportunità di annunciare la formazione titolare domani sera. Infatti, le loro voci si uniranno a quella dello speaker ufficiali e si udiranno a San Siro. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Milan lancia Il Milan lancia l'iniziativa “speaker per un giorno” Calcio e Finanza “Speaker per un giorno”: l’idea del Milan per la gara con la Juventus

Vivere l’emozione della partita nel rispetto delle limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19: il Milan ha lanciato una serie di iniziative per coinvolgere tutti i propri sostenitori. Per martedì ser ...

