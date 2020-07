Il Milan ha deciso, Rangnick sarà il nuovo allenatore. Maldini a rischio (Di lunedì 6 luglio 2020) Svolta in casa Milan. Nonostante gli ottimi risultati di questo finale di stagione Stefano Pioli non sarà più l'allenatore del Milan l'anno prossimo. A lanciare l'indiscrezione è Sky che parla di un accordo tra la società rossonera e Ralf Rangnick. Il tedesco assumerà il ruolo di allenatore e direttore tecnico il che complica la posizione di Paolo Maldini.ARRIVA Rangnick, SALUTA Maldinicaption id="attachment 905319" align="alignnone" width="300" Rangnick Red Bull (getty images)/captionSky Sport parla inoltre di un colloquio tra Gazidis e Maldini per comunicare a quest'ultimo l'arrivo di Rangnick. Si chiude così una telenovela che andava avanti dall'autunno scorso e ora c'è da chiedersi quale ripercussione avrà questa notizia sulla squadra. Il Milan è a due punti dall'Europa League con ancora molte ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Il Milan ha deciso, Rangnick sarà il nuovo allenatore. Maldini a rischio - - sportli26181512 : Milan, Rangnick sarà allenatore e Dt. Proposto ruolo di ambasciatore a Maldini: dira di no: La partita di domani sa… - UomoRango : #Lazio #LecceLazio #SerieA ..ho letto tanto, tantissimo, dp la sconfitta col milan. Tra molti, ho deciso di postare… - news24_napoli : TMW RADIO – Di Gennaro: “Milan, lavoro egregio di Pioli. Campionato già… - 0Marcullo02 : RT @TMW_radio: ?? #Maracanà ?? Antonio #DiGennaro: '#Milan, lavoro egregio di Pioli in una situazione paradossale. Campionato già deciso' ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan deciso Milan, deciso il ruolo di Rangnick: Maldini è ad un bivio Onefootball Milenkovic-Paquetà, il Milan fa sul serio. E il brasiliano piace molto ai viola

Il Milan ha deciso (e forse già comunicato al manager del giocatore) che a breve sarà presentata una proposta d’acquisto per Milenkovic. La Fiorentina aspetta, considera la valutazione del difensore n ...

Milan-Juventus, Sarri: “Rossoneri temibili. Higuain va aiutato”

La conferenza stampa di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, che domani sfiderà il Milan nel big-match della 31.a giornata. Dopo Stefano Pioli, anche Maurizio Sarri ha parlato oggi in conferenza ...

Il Milan ha deciso (e forse già comunicato al manager del giocatore) che a breve sarà presentata una proposta d’acquisto per Milenkovic. La Fiorentina aspetta, considera la valutazione del difensore n ...La conferenza stampa di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, che domani sfiderà il Milan nel big-match della 31.a giornata. Dopo Stefano Pioli, anche Maurizio Sarri ha parlato oggi in conferenza ...