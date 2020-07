Il Milan accelera per Rebic: ipotesi riscatto anticipato per il croato (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Milan vuole accorciare i tempi per l’acquisto di Ante Rebic: l’attaccante croato è in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte Ante Rebic ha convinto tutti e sarà il pilastro del nuovo progetto targato Ralf Rangnick. Per questo motivo il Milan ha deciso di accelerare l’acquisto entro il 30 giugno 2021, quando scadrà il prestito biennale concesso dall’Eintracht Francoforte. Gli accordi non prevedono il diritto di riscatto, dunque le società dovranno sedersi a tavolino e stabilire un prezzo per la cessione dell’attaccante croato. Nell’operazione rientrerebbe anche il cartellino di André Silva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

