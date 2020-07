Il migrante in braccio al marinaio: la foto dei soccorsi sulla nave Talia è già un simbolo (Di lunedì 6 luglio 2020) Magrissimo e con lo sguardo smarrito. Così appare la foto simbolo di un uomo soccorso da un marinaio sulla nave Talia, mercantile libanese con a bordo una cinquantina di migranti recuperati in condizioni estreme. Le persone soccorse erano bloccate a pochi chilometri da Malta.La foto, pubblicata su Twitter da Open Arms, ha fatto ben presto il giro dei social. Sul Talia le condizioni sono “estremamente precarie. La nave, che si trova in acque territoriali maltesi, è usata per il trasporto animale e non è adeguata per ospitare persone a bordo”, ha spiegato in un tweet Mediterranea Saving Humans, riferendosi alle 52 persone segnalate nei giorni scorsi da Alarmphone e avvistate da Seabird.I migranti sono stati soccorsi dal mercantile in area Sar maltese a Sud-Est di Lampedusa. Malta, per farli sbarcare, ha chiesto garanzie di ricollocazione all’Unione ... Leggi su huffingtonpost

