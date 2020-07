“Il Mes è un pessimo affare”. Un altro economista che si schiera contro il fondo Salva-Stati (Di lunedì 6 luglio 2020) “Il Mes è un pessimo affare, metterlo in soffitta sarebbe nell’interesse perfino degli europeisti”, a dirlo un altro rinomato economista, Emiliano Brancaccio, professore all’Università del Sannio che presenta in un’intervista all’Huffington Post i pro e soprattutto i contro dell’eventuale ricorso da parte dell’Italia al fondo Salva-Stati. L’esperto rietiene che la convenienza economica non sia affato certa, anzi, il rischio finanziario esistente è reale. Si tratta di “uno strumento debole e tardivo, rispetto alla gravità della situazione” che mette in evidenza quanto “le forze politiche sono accecate dai tatticismi di breve periodo” e che fa capire perfettamente quanto “il dibattito politico non sia all’altezza della gravità della crisi”. Basti ... Leggi su ilparagone

