Il medico di famiglia muore di Covid? Non è un «infortunio sul lavoro» (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo i tanti lutti e le sofferenze, il Covid-19 comincia a provocare alcuni effetti scandalosi. Il primo riguarda i medici di famiglia che si sono ammalati di coronavirus: diversamente da quanto sta accadendo ai loro colleghi assunti nella sanità pubblica o privata, non saranno indennizzati per i danni subiti. Alle famiglie dei 171 medici di famiglia uccisi dal Covid-19, come a quelle dei 14 farmacisti deceduti, non sta arrivando alcun indennizzo, anche se per anni hanno pagato un'assicurazione. Una controversa interpretazione giuridico-legale, infatti, sta facendo sì che molte compagnie non riconoscano l'infezione da Covid-19 come «infortunio sul lavoro».La questione si racchiude in queste regole. L'Inail, Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, copre dal ponto di vista assicurativo le figure professionali come il medico, il dentista, l'infermiere ... Leggi su panorama

