Il lockdown impossibile dell’India, ora il Paese è il terzo al mondo per contagi (Di lunedì 6 luglio 2020) Nonostante il governo abbia imposto un lockdown molto severo dalla fine di marzo, l’India è ora il terzo Paese al mondo per numero di contagi con quasi 700,000 infetti e quasi 20,000 morti. Se in molti Paesi il lockdown è servito a rallentare la diffusione del Covid-19, in India, le misure inizialmente definite estreme del governo di Narendra Modi, che aveva annunciato un lockdown totale il 24 marzo scorso, hanno invece provocato un aumento dei contagi in tutto il Paese. Nella giornata del 6 luglio sono stati registrati 25,000 nuovi casi, il record di contatti giornalieri da gennaio. Nonostante l’aumento di casi, soprattutto nelle grandi aree urbane, il lockdown è stato parzialmente rilassato alla fine di Maggio. LEGGI ANCHE >L’Unione Europea inizia a riaprire i confini (ma non a Stati Uniti, Russia, Brasile e India) Il lockdown impossible ... Leggi su giornalettismo

"Lo sguardo sull’invisibile": il lockdown nelle immagini dei ragazzi dei Licei Poliziani di Montepulciano

La mostra è costituita da quattro sale che espongono trentanove opere, realizzate da altrettanti artisti, presentate su cornice, in una suggestione virtuale. Ogni scatto viene offerto con un titolo ch ...

