Il governo consegnerà il nuovo ponte Morandi ad Autostrade? (Di lunedì 6 luglio 2020) Il nuovo viadotto alla fine dello scorso maggio (foto: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)Ce la farà il governo Conte bis a disinnescare la bomba a orologeria delle concessioni autostradali prima di dover consegnare ad Autostrade per l’Italia quel ponte Morandi crollato proprio sotto la sua gestione? Sarebbe piuttosto umiliante dover affidare quell’opera – progettata da Renzo Piano e costruita in tempi record, senza che i lavori si interrompessero neanche durante il lockdown – proprio al gruppo che fa riferimento ad Atlantia, a sua volta controllata dalla famiglia Benetton. Senza che nulla, dopo 43 morti, due anni di inchieste giudiziarie e bellicose promesse politiche sia di fatto accaduto. Nella sostanza l’esecutivo sta forse aspettando che la Corte costituzionale, come spesso è accaduto in questo paese, gli tolga le castagne ... Leggi su wired

