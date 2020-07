Il giovane Montalbano: trama, cast e anticipazioni stasera in tv su Rai 1 (Di lunedì 6 luglio 2020) Il giovane Montalbano: trama, cast e anticipazioni stasera in tv su Rai 1 Trame appassionanti, ironia tagliente e un cast davvero eccezionale, queste le caratteristiche principali de Il giovane Montalbano. La fortunata fiction, tratta dai romanzi del grande Andrea Camilleri, torna a farci compagnia oggi, 6 luglio 2020, dalle 21:25 su Rai 1 con difficili casi da risolvere, sconcertanti rivelazioni e colpi di scena mozzafiato. Prosegue quindi la messa in onda delle repliche della fiction che ha conquistato il cuore del pubblico r dimostrato il talento attoriale di Michele Riondino, artista riuscito nella difficile impresa di interpretare l’amato commissario di polizia dal carattere particolare e l’intuito infallibile. Ma vediamo insieme quali pericoli dovrà affrontare il giovane Montalbano!Segui Termometro Politico su Google News Il giovane Montalbano: trama e ... Leggi su termometropolitico

MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Anticipazioni Il giovane Montalbano: stasera in Tv ultimo appuntamento ‘Sette lunedì’ - CorriereCitta : Anticipazioni Il giovane Montalbano: stasera in Tv ultimo appuntamento ‘Sette lunedì’ - SMSNEWSOFFICIAL : Ultimo appuntamento con “Il giovane Montalbano” su Rai1 - MusicStarStaff : CS_Ultimo appuntamento con “Il giovane Montalbano” su Rai1 | Salvo e Livia finalmente in vacanza, ma sarà verò? - fragolina882011 : RT @carlopalomar: Grande successo ieri sera su @RaiUno per il primo episodio de IL GIOVANE MONTALBANO!!Quasi 5MILIONI di spettatori davanti… -