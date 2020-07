Il giovane Montalbano 2 – Trama e anticipazioni seconda stagione (Di lunedì 6 luglio 2020) Il giovane Montalbano 2 ci farà compagnia nel periodo più caldo dell’anno: da lunedì, 13 luglio 2020, la fiction ritornerà in replica su Rai 1. La seconda stagione introdurrà alcuni cambiamenti nella vita del protagonista, sempre più affiatato con il resto della squadra. E persino con qualche problema in più con la sua dolce metà. Le anticipazioni de Il giovane Montalbano 2 ci parlano infatti di un grande passo che il Commissario deciderà di compiere con la sua fidanzata. Peccato che sarà proprio quest’ultima a cambiare idea all’ultimo momento. I due dovranno affrontare una nuova crisi e alla fine sarà Salvo a scegliere di cambiare rotta. Almeno queste sono le sue intenzioni. Il giovane Montalbano 2 – Trama e anticipazioni Il giovane Montalbano 2 ci mostrerà un Salvo (Michele ... Leggi su giornal

vivranda : Pronte per l’ultima puntata del giovane montalbano? - LinkaTv : E' iniziato Il giovane Montalbano su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - Linerazzurra : Quindi stasera... Il giovane Montalbano C'era una volta in America Baaria Mission Ghost Batman (quello con J. Nicho… - SpringFlower_V : Il moroso per grazia divina è arrivato ora posso andare a mangiare, ora aspetto solo l'ultima(spero di no) puntata… - CarriaggioM : RT @anarchico74: Ci siamo quasi. Il giovane Montalbano @RaiUno @carlopalomar @CinziaSally -