Il giorno in cui Morricone disse basta alla musica per il cinema: «Tranne che per Tornatore» – Video (Di lunedì 6 luglio 2020) Era esattamente un anno e un mese fa quando, «emozionatissimo» nonostante i successi già alle spalle, il maestro Ennio Morricone – deceduto oggi, 6 luglio – ricevette dall’associazione Cultura Italiae il premio Presidio Culturale Italiano. Si trattava dell’ennesimo riconoscimento da aggiungere alla lunga lista di premi ottenuti nella sua carriera da compositore. In quell’occasione, accolto nella sempre suggestiva cornice del Colosseo («Io sono romano, quindi per me il Colosseo è ancora qualcosa di inarrivabile», aveva detto durante la premiazione), Morricone aveva annunciato di voler chiudere con le colonne sonore per il cinema. «Il prossimo step è quello di non fare più musiche per il cinema», aveva detto, aggiungendo immediatamente: «salvo che per Giuseppe Tornatore». La ... Leggi su open.online

