Il film di Sleeping Dogs sta prendendo forma? Donnie Yen stuzzica i fan (Di lunedì 6 luglio 2020) Anche se lo studio United Front Games ha chiuso i battenti, la sua gemma Sleeping Dogs sopravvive nel cuore dei fan e non solo. All'inizio del 2017, il produttore di Fast and Furious Neal Moritz ha annunciato l'intenzione di portare Sleeping Dogs sul grande schermo. La star principale, Donnie Yen, era designato per essere il protagonista, Wei Shen. Da allora è emerso poco del film, ma tuttavia, ci sono suggerimenti che suggeriscono che le riprese inizieranno nel prossimo futuro.In un post sul suo account Weibo, Donnie Yen ha detto ai fan di essere entusiasta di iniziare a lavorare su un nuovo progetto. Anche se l'attore non ha condiviso ulteriori dettagli a riguardo, l'hashtag Sleeping Dogs balza subito all'occhio. L'analista senior di Niko Partners Daniel Ahmad ha riportato il post dell'attore in un tweet.Sleeping Dogs originariamente era uscito per PlayStation 3, PC e Xbox 360 ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Donnie Yen stuzzica i fan, il film di #SleepingDogs è realtà? - maliksvoicee : RT @winterfxlcon: thor ragnarok è il film migliore dell'mcu but the fandom is sleeping on it - winterfxlcon : thor ragnarok è il film migliore dell'mcu but the fandom is sleeping on it -

Ultime Notizie dalla rete : film Sleeping Sleeping Dogs il film: arriva l'adattamento cinematografico del videogame Tech Princess Il film di Sleeping Dogs esiste ancora, anche se se lo ricorda solo Donnie Yen

Che ve lo ricordiate o no, nel 2017 è stato annunciato che Sleeping Dogs, il videogioco crime-poliziesco uscito nel 2012 sotto pubblicazione Square Enix, si sarebbe trasformato anche in un film. La pe ...

Le riprese del film di Sleeping Dogs potrebbero avere presto inizio

Nonostante il relativo successo di pubblico Sleeping Dogs aveva faticato a guadagnare trazione, e United Front Games aveva chiuso i battenti nel 2016. Chissà che il film non possa rinverdire ...

Che ve lo ricordiate o no, nel 2017 è stato annunciato che Sleeping Dogs, il videogioco crime-poliziesco uscito nel 2012 sotto pubblicazione Square Enix, si sarebbe trasformato anche in un film. La pe ...Nonostante il relativo successo di pubblico Sleeping Dogs aveva faticato a guadagnare trazione, e United Front Games aveva chiuso i battenti nel 2016. Chissà che il film non possa rinverdire ...