Il dopo Milik e Callejon sarà difficile da gestire per la politica societaria del Napoli (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel racconto della partita di ieri, i loro sono nomi sono in evidenza. Arkadiusz Milik ha colpito una traversa: il suo bel colpo di testa non si è trasformato in rete per questione di centimetri. José Callejon, invece, dopo qualche difficoltà in fase di conclusione, ha trovato la rete del primo vantaggio del Napoli con un movimento in verticale che lui ha contribuito a far diventare un classico. Per entrambi si è trattato di una prova positiva, che li ha visti partecipare attivamente nel successo sulla Roma, dove tutta la squadra nel complesso si è espressa su ottimi livelli nelle due fasi di gioco. Così coinvolti, eppure il Napoli della prossima stagione farà a meno di entrambi che hanno deciso di non rinnovare. Per motivi diversi. Callejon, dopo sette anni di onorato servizio, sente il bisogno di cambiare principalmente per ... Leggi su ilnapolista

