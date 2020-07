“Il delinquente, il lacchè e il rosicone”. Clamoroso: Diaco fa i nomi, chi sono i mandanti del linciaggio mediatico (Di lunedì 6 luglio 2020) Pierluigi Diaco fa i nomi delle persone che ritiene i mandanti di “questo schifoso linciaggio mediatico” che sta subendo negli ultimi giorni. Il conduttore di Io e Te aveva minacciato di passare alle azioni legali dopo che qualcuno ha messo in giro una voce secondo cui avrebbe tirato una sedia ad una conduttrice con cui ha condiviso l'esperienza di Uno Mattina Estate nel 2010. Poi nella serata di ieri il post di fuoco, che è stato poi rimosso quando ormai era però stato già immortalato. E così tutti hanno letto le parole di Diaco: “I mandanti del linciaggio mediatico ai miei danni - ha scritto il presentatore di Rai1 - sono Fabrizio (il delinquente con il culto di sé), il suo lacchè Gabriele (il servo) e Francesco (il ‘rosicone uncino'). Come scriveva Pasolini ‘io so. Ma non ho le prove. Io so perché sono un ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Una scena sconvolgente, crudele e mostruosa questa mattina presto in Toscana, vicino Livorno. Mi dicono che il deli… - matteosalvinimi : Questo video mi ha commosso. Chi dimostra questo amore per gli animali non può che essere una bella persona. Forza… - enpaonlus : Calci, pugni e frustate per il cane che teneva legato alla bicicletta - anthos555 : Questo era quello che faceva George Floyd per il quale vi siete inginocchiati. Aggiungo che il poliziotto che lo ha… - GiampaoloF : @RaiNews Probabilmente il solito delinquente che andava forte. Grazie alla legge sull'omicidio stradale, cioè graz… -

