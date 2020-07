Il Covid risale in Campania, l'ira di De Luca: «Controllare gli ingressi in Italia» (Di lunedì 6 luglio 2020) «Sugli ingressi in Italia occorrono controlli rigorosi». Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, segnalando che «si è per esempio verificato... Leggi su ilmattino

Nel presente l''operazione risparmio' premia i consuntivi 2019, in rosso ma meno del previsto. Al lavoro per rivedere Piano finanziario e priorità Il sindaco Samuele Cavadini non ha usato tanti giri d ...

Coronavirus, bollettino del 6 luglio: 208 nuovi contagi e 8 morti

Sono 8 le vittime del coronavirus registrate in tutta Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.869 dall'inizio del contagio, 208 i nuovi casi riscontrati su 22.166 tamponi effettuati. Tutti i g ...

