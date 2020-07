Il corporativismo dei sindacati ha il fiato corto e azzoppa i lavoratori a termine (Di lunedì 6 luglio 2020) Con gli Stati Generali,Giuseppe Conte poteva inaugurare un nuovo corporativismo, capace di raccordare produttori, sindacati e settore pubblico. Non è andata così poiché l'iniziativa del Presidente del Consiglio si è risolta in una parata personale, incapace di mutare il processo decisionale e di varare riforme di una qualche rilevanza. In questo vi è certamente la colpa di una maggioranza parlamentare debole, ma anche una forte corresposabilità dei sindacati, che da questo esecutivo hanno trovato molto ascolto ma hanno tratto poco per il rilancio del paese. In particolare, i rappresentanti sindacali hanno ottenuto per questi mesi post-pandemia il divieto di licenziamento per i lavoratori stabili che, con ogni probabilità, sarà prorogato a dopo l'estate. All'orizzonte già s'intravede una probabile ondata di tardivi ... Leggi su panorama

Viene da chiedersi perché i sindacati non si battano per gli aumenti salariali di chi lavora a termine, più che per il mantenimento per via giuridica del posto fisso; perché non propongano una riforma ...

