“Il Coronavirus si trasmette tramite l’aria, abbiamo le prove”: 239 scienziati di 32 Paesi scrivono all’Oms (Di lunedì 6 luglio 2020) “Il Coronavirus si trasmette tramite l’aria”: 239 scienziati scrivono all’Oms 239 scienziati di 32 Paesi scrivono all’Oms per chiedere all’agenzia di rivedere le sue raccomandazioni sulla trasmissione del virus: secondo gli esperti, infatti, il Coronavirus si trasmette tramite l’aria anche attraverso le particelle virali più piccole. Lo scrive il New York Times, secondo cui gli scienziati in questione sarebbero pronti a pubblicare la lettera, con tanto di prove, su una rivista scientifica entro l’inizio della prossima settimana. Sin dall’inizio dell’epidemia, l’Oms sostiene che il virus si trasmette attraverso le goccioline respiratorie più grandi che, una volta espulse da persone infette tramite tosse o starnuti, cadono a terra. Le goccioline più piccole, che rimangono maggiormente nell’aria, ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : “Il Coronavirus Global Electric Trike Market 2020 con l'ultima analisi Covid-19 2021 | Piaggio, Toyota Motor Corporation, BMW Genova Gay