“Il Coronavirus potrebbe non aver avuto origine in Cina, ma è stato dormiente per anni”: l’ipotesi shock di Tom Jefferson, ricercatore dell’Università di Oxford (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Coronavirus potrebbe non aver avuto origine in Cina secondo un esperto “Il Coronavirus non ha avuto origine in Cina, ma è stato dormiente per anni”: è quanto sostiene il dottor Tom Jefferson, esperto del Center for Evidence-Based Medicine (CEBM) dell’Università di Oxford, in un’intervista al quotidiano britannico The Telegraph. Secondo lo studioso, infatti, vi sono prove sempre più evidenti del fatto che il Covid-19 non abbia preso vita a Wuhan, in Cina, dove si sono registrati i primi casi del nuovo Coronavirus, che poi si è propagato in tutto il mondo. “Penso che il virus fosse già qui, che significa ovunque. potrebbe trattarsi di un virus dormiente riattivato dalle condizioni ambientali” ha dichiarato Jefferson, che poi elenca alcuni esempi. Coronavirus, nuova gaffe di Gallera: “Se avesse avuto il ... Leggi su tpi

