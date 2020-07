Il Coronavirus non da tregua, picco di contagi: nuovo lockdown per 6 milioni di persone (Di lunedì 6 luglio 2020) Oltre 6 milioni di persone in lockdown in Australia a causa di un aumento dei casi di Coronavirus a Melbourne. Il Victoria, dove si trova la città colpita, e il New South Wales, gli stati australiani più popolosi, saranno chiusi per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19, secondo quanto annunciato dalle autorità che hanno anche deciso di inviare militari e polizia al confine. Il Victoria ha registrato il picco giornaliero più alto con 127 nuovi casi, di cui 16 in un popolosissimo condominio popolare. Nello stato sono 2.663 le persone contagiate e 22 le vittime. La capitale di Victoria nelle ultime due settimane ha registrato oltre il 95% delle infezioni in tutto il Paese. Percentuale che ha messo in allarme il governo che ha deciso per la chiusura a partire da mercoledì: a poter ... Leggi su howtodofor

