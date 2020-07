Il Club delle Babysitter su Netflix raccoglie recensioni entusiastiche: sarà il successone dell’estate? (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Club delle Babysitter, su Netflix dal 3 luglio, ha già iniziato a prendersi le sue rivincite. Attesa come l'ennesimo riempitivo rivolto a bambine e preadolescenti, la serie ispirata alla collana di romanzi di Ann M. Martin ha saputo invece coinvolgere spettatori di ogni età e stupire i critici internazionali notoriamente più severi. Le avventure al centro della storia sono quelle di Kristy Thomas (Sophie Grace), Mary-Anne Spier (Malia Baker), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph) e Dawn Schafer (Xochitl Gomez), cinque ragazzine che decidono di aprire un'agenzia di Babysitter a Stoneybrook, nel Connecticut. Divise da caratteri, background e opinioni, le giovani sono però unite da alcuni interessi e da un solido legame d'amicizia. Ed è proprio la natura di questo rapporto a dare spessore alla serie, vedendosi esaltato ... Leggi su optimagazine

Le polemiche sull’utilizzo del VAR nella Liga sono all’ordine del giorno e nel mirino c’è sempre il Real Madrid. Molte squadre hanno lamentato differenze nell’utilizzo del supporto video tra i blancos ...

Auguri, 500! Il Fiat 500 Club Internazionale di Garlenda festeggia il 63esimo compleanno della celebre utilitaria

Garlenda, 4 Luglio 2020: una data che il Fiat 500 Club Internazionale con sede a Garlenda ha voluto ricordare per festeggiare il 63° compleanno della famosa piccola utilitaria che appunto il 4 luglio ...

