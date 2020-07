Idrossiclorochina, nuovo studio: “Diminuisce mortalità da Covid. Risultati diversi da altre ricerche per via del trattamento precoce” (Di lunedì 6 luglio 2020) Curare la Covid-19 con l’Idrossiclorochina, il farmaco anti-artrite reumatoide, “diminuisce la percentuale di morti tra i pazienti e non lascia effetti collaterali a livello cardiaco”. Questo il risultato a cui è giunto un nuovo studio realizzato dall’Henry Ford Health System e pubblicato sull’International Journal of Infectious Diseases. Si tratta di un risultato che giugne a conclusioni molto diverse da quelle di uno studio, poi ritirato, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet, che metteva in evidenza la pericolosità del farmaco, soprattutto per il cuore. I ricercatori dell’Istituto Ford spiegano la diversità di Risultati rispetto ad altri studi per via del “trattamento precoce” dei soggetti. Lo studio ha coinvolto 2.541 pazienti ricoverati in sei ospedali della rete dell’Henry Ford tra il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Curare la Covid-19 con l'idrossiclorochina, il farmaco anti-artrite reumatoide, "diminuisce la percentuale di morti tra i pazienti e non lascia effetti collaterali a livello cardiaco". Questo il risul ...

