I quotidiani promuovono Gattuso: "Indovina i cambi e ha dato un'anima al Napoli" (Di lunedì 6 luglio 2020) Altro capolavoro tattico di Gennaro Gattuso, la vittoria con la Roma porta la sua firma, tante mosse Indovinate e la sensazione che il Napoli lo segua senza sosta. Voti alti in pagella per l'allenatore. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : I quotidiani promuovono Gattuso: 'Indovina i cambi e ha dato un'anima al Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : quotidiani promuovono

Tutto Napoli

Altro capolavoro tattico di Gennaro Gattuso, la vittoria con la Roma porta la sua firma, tante mosse indovinate e la sensazione che il Napoli lo segua senza sosta. Voti alti in pagella per l'allenator ...(Milano, 2 ottobre 2020) - Alla ricerca dell'innovatore del futuro: 3 minuti di tempo per presentare la propria idea creativa in un contest internazionale Milano, 2 ottobre 2020 - Il prossimo 2 ottobr ...