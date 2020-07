I pantaloncini Tesla da 70mila dollari sono andati a ruba (Di lunedì 6 luglio 2020) Tesla Short ShortsLa Tesla ha messo in vendita un paio di pantaloncini corti, denominati Short Shorts, direttamente sul proprio shop alla bellezza di 69.420 dollari. E, ovviamente, i tanti seguaci di Elon Musk, che ha anticipato l’avvio della vendita su Twitter, sono letteralmente impazziti. No, non stiamo scherzando, l’immagine in alto lo conferma, anche se attualmente i pantaloncini non sono più ordinabili, visto che proprio stamattina sono esaurite anche le ultime taglie disponibili. Ma cos’hanno di così speciale per costare 69.420 dollari? Ok, sono ben fatti, e la descrizione tesse le loro qualità: “Festeggia l’estate con i pantaloncini corti della Tesla. Corri e divertiti con il nostro design con finiture in raso rosso e oro. Rilassatevi a bordo piscina o nella lounge con i nostri pantaloncini Tesla Short Shorts in ... Leggi su wired

