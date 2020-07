I migranti sulla Ocean Viking potranno sbarcare oggi (Di lunedì 6 luglio 2020) La nave da soccorso della ong SOS Mediterranée ha ricevuto il permesso di attraccare a Porto Empedocle, dopo più di 10 giorni in mare con 180 persone a bordo Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : migranti sulla

Sono negativi i tamponi dei 169 migranti a bordo della Moby Zazà. Dopo il doppio controllo anti-Covid, gli ospiti della nave-quarantena, entro la tarda mattinata verranno sbarcati e trasferiti in altr ...Il trasbordo sulla nave Moby Zaza, noleggiata dalla Protezione civile per la quarantena dei migranti che arrivano in Italia, non avverrà prima del tardo pomeriggio, quando dovrebbe essere noto l'esito ...