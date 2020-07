I medici in rivolta: «I familiari dei nostri colleghi morti di coronavirus non sono stati risarciti» (Di lunedì 6 luglio 2020) Una situazione che oltrepassa ogni limite. Gli “eroi” medici sono stati subito abbandonati. Anzi, dimenticati. «Siamo sorpresi e fortemente preoccupati per la questione dei mancati risarcimenti ai familiari di alcuni dei camici bianchi caduti lottando contro Covid-19. A parlare di «profonda ingiustizia» è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli. I medici: «Non si pongano differenze, è ingiusto» «Non si possono fare differenze tra medici e medici». È profondamente ingiusto. «Tutti hanno dato lo stesso contributo. Un diverso trattamento finisce per penalizzare chi non si è fermato, pur non avendo tutti gli strumenti idonei contro il virus». «Il governo deve intervenire» Ha esaminato con l’Adnkronos Salute la ... Leggi su secoloditalia

