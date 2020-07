I collaboratori di giustizia spesso sono soli. Lo Stato li protegga, il rischio è che tornino indietro (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ennesimo collaboratore di giustizia morto. Siamo l’unica categoria che dai tempi di Buscetta ad oggi, uccidono e ‘suicidano’ noi e i nostri familiari e nello stesso tempo siamo quella più abbandonata e con il più scarso livello di protezione. Diranno adesso: era un ex, non si escludono nuovi coinvolgimenti, forse non è stata la mafia, ecc. Insomma, il solito nastro. La verità è che ogni collaboratore o familiare morto che ritorna a delinquere o che ritratta è principalmente una sconfitta delle istituzioni, della società civile e una vittoria delle mafie. La verità è che anche quest’uomo l’ha ucciso il ‘sistema’”. Scrive così, sulla sua pagina Facebook, il collaboratore di giustizia e fondatore del comitato sostenitori dei collaboratori e testimoni di giustizia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : collaboratori giustizia I collaboratori di giustizia spesso sono soli. Lo Stato li protegga, il rischio è che tornino indietro Il Fatto Quotidiano ‘Ndrangheta: traffico di droga tra Milano e Reggio Calabria, 15 arresti

REGGIO CALABRIA – Tra le province di Milano e Reggio Calabria è in corso un’operazione dei carabinieri della compagnia di Corsico (Milano), che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei ...

'Ndrangheta: cocaina e marijuana, 17 misure cautelari nel Milanese

Cocaina e marijuana nel Milanese grazie alla 'ndrangheta. Tra il capoluogo lombardo e Reggio Calabria i carabinieri della Compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, stanno eseguendo una ...

REGGIO CALABRIA – Tra le province di Milano e Reggio Calabria è in corso un’operazione dei carabinieri della compagnia di Corsico (Milano), che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei ...Cocaina e marijuana nel Milanese grazie alla 'ndrangheta. Tra il capoluogo lombardo e Reggio Calabria i carabinieri della Compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, stanno eseguendo una ...