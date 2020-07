I chip sotto pelle sono realtà: cosa succede in Svezia (Di lunedì 6 luglio 2020) No, non siamo in un film di fantascienza o in un futuro distopico descritto da Philip K. Dick o Isaac Isamov. Né stiamo tantomeno discutendo di una fake news “complottista”. Stiamo parlando del microchip sottocutaneo che può aprire le porte di casa e dell’ufficio, consentire l’accesso a dispositivi digitali, mostrare il proprio titolo di viaggio … I chip sotto pelle sono realtà: cosa succede in Svezia InsideOver. Leggi su it.insideover

capuleti_giulia : @NadiaValente2 Ma sei seria davvero? Sul serio pensi che ci sia gente che abbocca a 'sta farsa delle sedie vuote? A… - GuadaVarese : @PoliticaPerJedi Si. Questo messaggio ti arriva grazie ad una connessione 5G e al chip sotto pelle che mi sono fatto installare tempo fa. - blu_chip : @OsservaMy E sotto il vestito? :) - nrvg74 : @noitre32 Poi sotto col mes, svendita di tutto il patrimonio culturale italiano,via spiagge, autostrade, servizi...… - guig73 : RT @linolamb: Non sara' solo propaganda per obbligare il chip sotto pelle ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : chip sotto “Un chip sottopelle come nei film: ecco la mia nuova vita da cyborg” La Stampa KFA2 RTX 2060 Super 1-Click OC Recensione: overclock facile

Il brand Galax è sbarcato da poco in Italia, sotto il nome KFA2, ma sul mercato sono già disponibili diverse GPU, tra cui questa RTX 2060 Super 1-Click OC. Un nome che rende chiara una delle principal ...

“Un chip sottopelle come nei film: ecco la mia nuova vita da cyborg”

Ascoltare Ilgi Evecan e rimanere concentrati su quello che sta dicendo è difficile. Lo sguardo, e l’attenzione, sono fatalmente attratti dalla sua mano sinistra, più precisamente da una piccola porzio ...

Il brand Galax è sbarcato da poco in Italia, sotto il nome KFA2, ma sul mercato sono già disponibili diverse GPU, tra cui questa RTX 2060 Super 1-Click OC. Un nome che rende chiara una delle principal ...Ascoltare Ilgi Evecan e rimanere concentrati su quello che sta dicendo è difficile. Lo sguardo, e l’attenzione, sono fatalmente attratti dalla sua mano sinistra, più precisamente da una piccola porzio ...