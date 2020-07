"Ho rischiato l'ergastolo e sono scappata per la vergogna". La Capua come Berlusconi: derisa dalla malagiustizia (Di lunedì 6 luglio 2020) Ilaria Capua come Silvio Berlusconi, presa di mira dalla giustizia. La giornata di ieri, domenica 5 luglio, per la virologa è una data da segnare: "sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed altri 11 reati penali". La direttrice dell'One Health Center alla University of Florida, in un'intervista al Giornale, ha ricordato quel terribile periodo quando ha addirittura "rischiato l'ergastolo". In quel momento, "per vergogna ed umiliazione ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però. Non era vero". La Capua in Italia era una delle migliori menti. È stata lei la prima a isolare il virus H5N1 e nel 2006 a rendere pubblica la sequenza genica dell'aviaria. Poi tutto cambiò nel 2014 quando arrivò, per lei e altri scienziati, un'improvvisa accusa: quella di essere una trafficante di virus e di ... Leggi su liberoquotidiano

ilariacapua : Oggi è il 5 luglio 2020. Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed al… - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Ho rischiato l’ergastolo. Per vergogna ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però” - ThaiPerCaso : RT @SkyTG24: Ilaria Capua, 4 anni fa il proscioglimento: 'Ho rischiato ergastolo ma si erano sbagliati' - fBeringi : RT @ilariacapua: Oggi è il 5 luglio 2020. Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed altri 11… - cris_strega : RT @Libero_official: 'Ho rischiato l'ergastolo e sono scappata per la vergogna'. Ilaria #Capua come Silvio #Berlusconi, anche lei derisa da… -