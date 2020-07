Hamilton, chiesta la cancellazione del musical da Disney+: "Era uno schiavista" (Di lunedì 6 luglio 2020) Hamilton, su Twitter sbarca l'hashtag #CancelHamilton che invoca la cancellazione del musical per il ruolo ricoperto da Hamilton nella questione della schiavitù. Hamilton, il pluripremiato musical ambientato ai tempi della Rivoluzione Americana attualmente su Disney+, è stato aspramente criticato su Twitter, dove è recentemente apparso l'hashtag #CancelHamilton. Il motivo? Celebrerebbe un uomo (Hamilton) che ha attivamente perpetrato comportamenti riconducibili allo schiavismo. Il film, celebre musical di Broadway vincitore di diversi Tony Award e persino un Premio Pulitzer - qui potete leggere la nostra recensione di Hamilton - è finalmente disponibile per la visione sulla piattaforma streaming di Disney+, ma non tutti ne sono felici. C'è chi, infatti, come riporta il DailyMail, ne sta invocando la rimozione dal servizio e addirittura la cancellazione ... Leggi su movieplayer

