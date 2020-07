Guagni: «Lo scudetto con la Fiorentina è stato il momento più bello della mia vita» (Di lunedì 6 luglio 2020) Alia Guagni ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina dopo aver annunciato l’addio al club viola: le sue parole Alia Guagni ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina dopo aver annunciato il suo addio al club viola e il conseguente passaggio all’Atletico Madrid. Le sue parole. Fiorentina – «Ho realizzato il mio sogno di giocare qua vincendo pure uno scudetto che penso sia uno dei momento più belli della mia vita. È stato incredibile. Adesso sento il bisogno di rimettermi in gioco e di crescere come calciatrice e come persona». ADDIO – «È stata una scelta difficile perchè chiunque sa quanto amo Firenze e la Fiorentina. Però è stata una scelta di vita, per fare esperienza, è una cosa che nella mia carriera mi mancava. È arrivata a 32 anni, ho scelto di rimettermi in gioco crescendo sia ... Leggi su calcionews24

