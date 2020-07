Gomorra 5, Marco D'Amore: "A ottobre il via alle riprese della quinta stagione" (Di lunedì 6 luglio 2020) La star di Gomorra Marco D'Amore, ospite alla serata conclusiva della 18° edizione dell'Ischia Film Festival, ha svelato che a ottobre dovrebbero prendere il via le riprese della quinta stagione della serie tv. Il regista e attore Marco D'Amore, ospite della serata conclusiva dell'Ischia Film Festival, lancia un messaggio ai fan di Gomorra 5 anticipando che, emergenza sanitaria permettendo, le riprese della quinta stagione dello show prenderanno il via in autunno. Il futuro di Marco D'Amore è legato a doppio filo a Gomorra - La Serie, dove è atteso il gran ritorno del suo epico personaggio, Ciro: "Ci auguriamo in autunno di riprendere le riprese le riprese per la quinta stagione, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid e con l'auspicio che non ci sia quel ritorno di fiamma del Coronavirus paventato da alcuni". ... Leggi su movieplayer

