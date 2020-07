Gli esperti allertano l’Oms: “Il virus viaggia per aria più di quanto si pensasse” (Di lunedì 6 luglio 2020) Oltre 200 scienziati chiedono misure drastiche per scuole e uffici: “C’è il rischio di inalare il Sars Cov-2 anche dalle goccioline respiratorie” Leggi su lastampa

Tg3web : I numeri del contagio da covid-19 in Italia tornano a preoccupare. In aumento per il quinto giorno consecutivo. Da… - AlbertoBagnai : Gli esperti credibili: - marcellopalmit : RT @ausoloda: @zaiapresidente i tamponi non sono sicuri e questo lo dicono gli esperti. Obbligare poi gli asintomatici alla quarantena è fo… - cipgianni : RT @Tg3web: I numeri del contagio da covid-19 in Italia tornano a preoccupare. In aumento per il quinto giorno consecutivo. Da settimane si… - Lisuccen : RT @LaStampa: L’applicazione non sta riscuotendo il successo sperato. Solo un decimo degli italiani la sta utilizzando. Troppo pochi per re… -