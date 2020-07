Giulio Raselli lancia pungenti frecciatine a Giovanna e Sammy: le parole dell’ex tronista (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulio Raselli commenta la fine della breve storia d’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Giulio Raselli, ex corteggiatore ed ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Da settimane non si fa che parlare della crisi che Giovanna Abate e Sammy Hassan stanno già affrontando dopo pochissimo tempo dalla scelta. In molti continuano a chiedersi se tra loro sia finita davvero o se potrebbe esserci un chiarimento. Al momento i diretti interessati non hanno ancora rivelato alcun dettaglio in merito al loro attuale rapporto. Da poco la Abate, intervistata da Uomini e Donne Magazine ha chiaramente lasciato intendere che sono in crisi ma ha detto che ne parlerà con i suoi fan quando capirà lei stessa cosa sta succedendo tra ... Leggi su nonsolo.tv

