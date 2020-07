Giulio Berruti svela sono innamorato di Maria Elena Boschi (Di lunedì 6 luglio 2020) L’attore Giulio Berruti è stato ospite del programma “A C’è tempo per”… in onda su Rai 1, già da tempo il gossip parlava di una relazione in con Maria Elena Boschi dopo le foto pubblicate sul settimanale “Chi”, ora ha deciso di non nascondersi più e dichiarare apertamente che sì, la storia è in corso. Nel programma condotto da Anna Falchi all’attore che era in collegamento si è parlato della passione della vita, la domanda è stata inevitabile: “In questo momento stai vivendo tutto questo?”. Berruti, inizialmente è rimasto sorpreso, poi ha scelto di dire la verità con una premessa: “sono una persona molto riservata, penso che la vita privata di una persona vada preservata e custodita gelosamente. Io evito di parlare di cose che non riguardano ... Leggi su people24.myblog

