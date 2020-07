Giulio Berruti: “Sono innamorato”, l’attore si sbottona e parla di Maria Elena Boschi (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulio Berruti è innamorato. “Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. È inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali”, questo era ciò che dichiarava al settimanale F. Giulio... L'articolo Giulio Berruti: “Sono innamorato”, l’attore si sbottona e parla di Maria Elena Boschi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

