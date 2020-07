Giulio Berruti sono innamorato di Maria Elena Boschi siamo una bella coppia (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulio Berruti ospite del programma “A C’è tempo per”… in onda su Rai 1 ha deciso di non nascondersi più e dichiarare apertamente che sì, la storia è in corso. Nel programma condotto da Anna Falchi all’attore che era in collegamento durante l’intervista, la domanda è stata inevitabile: “In questo momento stai vivendo tutto questo?”. Berruti, inizialmente è rimasto sorpreso, poi ha scelto di dire la verità con una premessa: “sono una persona molto riservata, penso che la vita privata di una persona vada preservata e custodita gelosamente. Io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me in questo caso, ma sì, sono innamorato.” Il volto diventa raggiante una volta tolto il peso della rivelazione e si lascia andare: “siamo una bella coppia. Ne riparleremo ... Leggi su musicaetesti.myblog

