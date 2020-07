Giulio Berruti rompe il silenzio sulla relazione con Maria Elena Boschi: “Siamo una bellissima coppia” (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulio Berruti su Maria Elena Boschi: “Sono innamorato” Giulio Berruti rompe il silenzio sulla relazione con Maria Elena Boschi. L’attore, ospite del programma di Rai1 “C’è tempo per…” condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, ha dichiarato: “Sono innamorato? Sì, lo sono. È inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più”, ha detto e rivolgendosi alla padrona di casa con tono scherzoso ha aggiunto: “Mi vendicherò per la tua domanda!”. “Siamo una bellissima coppia, vi ringrazio che tutti voi tifate per noi. Avremo modo poi di parlarne ma è qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare. Sono molto riservato da quel punto di vista”, ha aggiunto Giulio Berruti. Anche al settimanale F, l’attore romano aveva confessato: ... Leggi su tpi

