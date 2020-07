Giulio Berruti non si nasconde più: “Maria Elena Boschi? Sono innamorato” (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulio Berruti è uscito finalmente allo scoperto: è amore con l’ex Ministro del governo Renzi Maria Elena Boschi. L’attore ha confermato la relazione amorosa a C’è tempo per…, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il 35enne ha ammesso di essere molto preso da questo nuovo amore ma ha … L'articolo Giulio Berruti non si nasconde più: “Maria Elena Boschi? Sono innamorato” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

